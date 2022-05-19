محصول الذرة ينجو من الجفاف في البرازيل.. ثاني أكبر مُصدر عالمي

تشير آخر توقعات الطقس إلى أن الظروف مواتية لتكوين الصقيع في جنوب البرازيل، وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل، إن هناك توقعات بتكون الصقيع في معظم مناطق بارانا وجنوب ماتو جروسو دو سول وساو باولو، ومن المحتمل أن يتشكل الصقيع في شمال وسط بارانا، وساو باولو، والمناطق الجنوبية الوسطى من ميناس جيرايس، وماتو جروسو دو سول، وجنوب جوياس خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو، وفقًا للمعهد.

تأتي التوقعات على خلفية الجفاف الذي أصاب محصول الذرة في مناطق الإنتاج الرئيسية في البرازيل، ثاني أكبر مُصدر للذرة بعد الولايات المتحدة.

بدء حصاد الذرة المزروع في ديسمبر

وخفضت وكالة الزراعة الوطنية البرازيلية Conab توقعاتها الأسبوع الماضي لإنتاج الذرة إلى 114.6 مليون طن متري في عام التسويق 2021-22 (فبراير-يناير) من 115.60 مليون طن متوقعة في تقييمها الأخير أبريل الماضي، و في ماتو جروسو، بدأ حصاد الذرة في المناطق التي زرعت فيها المحاصيل في ديسمبر.

وقالت الوكالة، إن قلة الأمطار تثير القلق في أواخر المحاصيل، لكن معظم المحاصيل نضجت بالفعل، لافتةً إلى أن محاصيل الذرة في ماتو جروسو دو سول في المنطقة الشمالية الوسطى تعاني من نقص إمدادات المياه الكافية، بينما من المرجح أن يؤدي انخفاض هطول الأمطار في جوياس إلى انخفاض محصول الذرة.

تحسن الأمطار خفيفة الرطوبة

وقالت شركة ماكسار لتكنولوجيا الفضاء في تقريرها اليومي عن الطقس: «ستحسن الأمطار خفيفة الرطوبة بشكل طفيف عبر ميناس جيرايس وباهيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إعادة بناء الجفاف عبر مناطق الحزام الوسطى والشمالية الغربية».

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس في تقييمها في 16 مايو إنه تم تقييم الذرة Santos لتحميل أغسطس عند 331.87 دولار للطن المتري، أعلى بـ 7.68 دولار للطن المتري من التقييم السابق.