الزراعة تحدد مواعيد زراعة الذرة للموسم الحالي 2022

أكد معهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية على أهمية الألتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة الذرة خلال الموسم الزراعي الحالي 2022 لتحقيق أعلى انتاجية والوقاية من الأمراض والآفات الزراعية وخاصة دودة الحشد الفتاكه، خاصة بعد الأعلان عن سعر الضمان للموسم الحالي وتحديده بـ 6 آلاف جنيه للطن.

الموعد الأنسب لزراعة الذرة

أوضح المعهد في تقرير له أن أنسب موعد لزراعة الذرة خلفاً لمحصول الفول والبرسيم والخضر هو شهر مايو الحالي، أما في حالة الزراعة عقب محصول القمح والكتان فتستمر الزراعة حتى منتصف يونيو المقبل، ويسمح بالزراعة المبكرة خلال شهر مايو مع العناية بالمحصول من الآفات والثاقبات والمن، اما التأخير عن منتصف شهر يونيو فيسبب زيادة الاصابة بالامراض والحشرات مما يسبب نقص المحصول بشكل كبير.

تعرف على الأصناف المعتمدة من الذرة

وكشف معهد المحاصيل قسم بحوث الذرة عن الأصناف المعتمدة من الذرة عالية الأنتاجية للموسم الحالي وهي مجموعة من الهجن الفردية والثلاثية عالية الانتاج ومقاومة لمرض الذبول المتأخر وهى الهجن الفردية وهي الذرة البيضاء جيزة 9 و 10 و103 و 122 و123 و124 و 125 و 126 و 127 و128 و129، أما الصفراء فيتم زراعة جيزة 155 و162 و163 و 164 و166 و167 و 168 و169 و173، وهي الأصناف التي توزعها الأدارة المركزية لأنتاج التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

بحوث المحاصيل يوضح معدل تقاوي الذرة للفدان

وفيما يتعلق بمعدل تقاوي الذرة أوضح معهد بحوث المحاصيل أن معدل التقاوى هو 10 كجم للفدان من الهجن الفردية و14 كجم للفدان من الهجن الثلاثية وفى حالة استخدام الالات الزراعية فأن معدل التقاوى هو 8 كجم للفدان من الهجن الفردية و10 كجم للفدان من الهجن الثلاثية، لافتاً إلى أن الذرة الشامية تزرع فى الاراضى الخصبة جيدة الصرف والتهوية الخالية من الملوحة والقلوية.