«القصير» يحث الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء: محصول استراتيجي يستخدم كأعلاف

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإنتاجية المتوقعة للمساحات المنزرعة بالقمح العام الجاري متوقع وصولها لـ10 ملايين طن، كما أن متوسط إنتاجية الفدان وصل إلى 19 أردب، وهي النسبة الأعلى بالعالم، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعبت دورا في تيسير إجراءات توريد القمح، مع تسليم المبالغ المالية خلال 48 ساعة، كما أن المزارعين المصريين لديهم وطنية، ويدعمون الدولة المصرية، ويتم مواجهة كل أنواع التهريب.

حرص دائم على استنباط أصناف جديدة تساهم في رفع الإنتاجية

وحث «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، المزارعين، على زراعة الذرة الصفراء، إذ يُعد محصولا استراتيجيا كونها تستخدم كأعلاف، ومن أجل هذا الأمر، نسقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اتحاد الدواجن لإقرار عملية زراعة تعاقدية لمحصول الذرة، مع تحديد حد أدنى كسعر ضمان للطن لطمأنه المزارع وتشجعيه على الزراعة.

الدولة المصرية تصدر الرمان إلى الصين

فيما طمأن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين بخصوص الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز، إذ ذكر أن الإنتاج الخاص بهذا المنتج يكفي احتياجات الشعب المصري فضلًا عن توفير فائض، مؤكدا أن أحد باحثي الوزارة حصل على الميدالية الذهبية في بحث بشأن زراعة نوع أرز يستهلك كمية مياه أقل، ومن المقرر تجربة هذا الصنف قريبا، كما أن الوزارة حريصة حرص دائم على استنباط أصناف جديدة تساهم في رفع الإنتاجية.

استمرار منافذ وزارة الزراعة في ضخ السلع حتى نهاية العام

وأوضح أن الدولة المصرية تقوم بتصدير الرمان إلى الصين، فضلًا عن تصدير محاصيل زراعية عديدة للدول العربية تصل بنسبة 40%، مؤكدًا استمرار منافذ وزارة الزراعة في ضخ السلع حتى نهاية العام الجاري، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.