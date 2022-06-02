مصدر أمني: فحص كاميرات المراقبة لكشف لغز اختفاء طالبة الشيخ زايد

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن قسم شرطة الشيخ زايد، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يوم 24 مايو الماضي يفيد باختفاء ابنته طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان بعد خروجها من منزل الأسرة بدائرة الشيخ زايد متوجهة إلى الجامعة لأداء الامتحان.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في خط سير الطالبة المختفية وتدعى «منى حسين علي عطية»، 19 عاما، لتفريغها وكشف ملابسات اختفاءها، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في موقف سرفيس رمسيس لتفريغها لبيان إذا كانت الطالبة المختفية، استقلت إحدى سيارات السرفيس من موقف رمسيس أم أنها لم تصل إليه، ويتم تكثيف الجهود عبر سماع شهادات الجيران بمنطقة سكنها بالشيخ زايد.

فريق بحث

وأوضح المصدر بأن فريق البحث يباشر جمع التحريات والمعلومات عن علاقة الطالبة المختفية بزملائها في الجامعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالجامعة لبيان آخر ظهور للطالبة المختفية، بالإضافة إلى إخطار النيابة العامة لإصدار إذن لشركة المحمول للحصول على مكالمات الطالبية المختفية يوم اختفائها تمهيدا لفحص جميع المكالمات الصادرة والواردة وفحص أصحاب تلك الأرقام، بالإضافة الي معرفة مكان آخر مكالمه أجرتها الطالبة قبل غلق هاتفها واختفائها.

استغاثة والد الطالبة المختفية

«أنا هاتجنن على بنتي»، بتلك الكلمات عبر حسين علي عطية، في العقد السادس من العمر، والد الطفلة عن معاناته من خلال بث مباشر على «الفيس بوك»، يطلب مساعدته في البحث عن ابنته الطالبة بجامعة حلوان والمختفية يوم 24 مايو أثناء ذهابها لأداء الامتحان، وأضاف أن ابنته اختفت بعد خروجها من منزل الأسرة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة وأثناء متوجهة إلى موقف سيارات سرفيس رمسيس، وأضاف بأنه توجه إلى الجامعة وسأل عنها زملاءها واكتشف عدم ذهابها للجامعة ولم تؤدي الامتحان.