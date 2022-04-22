العثور على جثة شاب غريق في نهر النيل بالتبين.. والأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب غريق في مياة نهر النيل بدائرة قسم شرطة التبين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثمان؛ تمهيدا لتفريغها.

العثور على جثة طافية في النيل

تلقى مأمور قسم شرطة التبين، بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين وجود جثة طافية في مياه نهر النيل، وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين العثور على بطاقة الرقم القومي باسم «أ م» 18 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة سيدة مجهولة في شوارع الزيتون

في واقعة أخرى، تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة في دائرة قسم شرطة الزيتون.

بداية البلاغ

تعود الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة الزيتون، بلاغ بالعثور على جثة سيدة في أحد شوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، وتبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة.