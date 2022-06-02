طلاب مدرسة «بداية» الدولية يزرعون 60 شجرة مثمرة بمشاتل بالقناطر الخيرية

في إطار نشر الوعي بين طلبة المدارس وتحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، شهدت مشاتل وزارة الري بالقناطر الخيرية التابعة للوزارة فعاليات زراعة 60 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والتوت، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة بمدرسة بداية الدولية، وتحت إشراف مؤسسة «شباب بتحب مصر»، بالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية والمعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية.

حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية

وصرح الدكتور عبد العاطي أن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإدراكا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم لعام 2022 «COP27»، وتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي».

مشروع «شجرة النيل»

وتأتي المبادرة ضمن مشروع «شجرة النيل»، الذي أطلقته مؤسسة «شباب بتحب مصر»، العام الماضي في اليوم العالمي للبيئة، بهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاث سنوات للتكيف مع التغيرات المناخية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وعدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص، مع الحرص على مشاركة السكان المحليين في أنشطتها المختلفة.

وكانت مؤسسة «شباب بتحب مصر»، برعاية وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية، سبق لها زراعة 1000 شجرة مثمرة على جانبي ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة والتي تم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، وزراعة 200 شجرة مثمرة بحديقة الياسمين بالقناطر الخيرية.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت مؤخراً من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتي فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة على مساحه 3 أفدنة، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية.