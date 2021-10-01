خطة صيانة وتطوير حدائق القناطر الخيرية في القليوبية

قال أشرف درويش رئيس الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، إن الإدارة تباشر خطة تطوير حدائق القناطر الخيرية، تنفيذا لتوجيهات المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس طارق عواض رئيس قطاع الري، لافتا إلى بدء أعمال التطوير والصيانة للحدائق وتشغيل الورش الإنتاجية والصوب والمشاتل لتعظيم الاستفادة من كافة الأملاك والمنافع وزيادة إيرادات الدولة.

«الوطن»، تستعرض خطة تطوير حدائق القناطر الخيرية التي تنفذها إدارة ري قناطر الدلتا لتقديم خدمة متميزة لعشاق التنزه بنيل القناطر من خلال توفير كافة الخدمات واستغلال الحدائق في كافة المناسبات واستقبال السياحة الداخلية والخارجية.

خطة تطوير حدائق القناطر الخيرية

وأعلن المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية، في تصريحات لـ«الوطن» الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بكافة الحدائق وتطوير حديقة «عفلة»، على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات وألعاب ترفيهية، لافتا إلى أن التطوير شمل حدائق «النخيل، النيل، البحيرة، الجامع، النموذجية، أ وب، أبو قردان، التوفيقي، والمركز الثقافي».

رسوم دخول حدائق القناطرالخيرية

وأوضح «درويش»، أن رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية رمزية وتختلف من حديقة لأخرى، مشيرا إلى أن تذكرة دخول حديقة الجامع أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب»، 5 جنيهات للفرد، وتذكرة حدائق «النخيل، التوفيقي أ، الحديقة النموذجية أ، حديقة الياسمين، وحديقة أبو قردان»، 10 جنيهات للفرد، أما تذكرة حدائق «عفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل»، فجرى تحديدها بـ20 جنيها للفرد.

3 حدائق بالقناطر الخيرية تدخل الخدمة بعد التطوير

ولفت مدير إدارة ري قناطر الدلتا إلى دخول 3 حدائق الخدمة لأول مرة بعد تطويرها هي «المركز الثقافي، البحيرة، والنيل»، مشيرا إلى استمرار أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة ٧ أفدنة، يتم تطويرالحدائق من إيرادت رسم الدخول.