محطة مياه القناطر الخيرية بالقليوبية تستقبل متدربين من دول حوض النيل

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، زيارة ميدانية لمحطة مياه القناطر الخيرية المرشحة لوفد متدربين من دول حوض النيل، إضافة للمشاركين المصريين في اطار التعاون المشترك مع المركز القومي لبحوث المياه.

المشروعات الناجحة بمصر

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الزيارة هدفت إلى التعرف على نموذج متكامل من المشاريع الناجحة لمصر في مجال تنقية مياه الشرب، حيث استمع المتدربون إلى شرح تفصيلي وعملي لكل مكونات المحطة، وإيضاح كل الجوانب الفنية حول أداء المنظومة واجراءات التشغيل والصيانة القياسية التى تحقق استدامة للمشروع.

تدريب طلاب أفريقيا

وأضاف «مجاهد»، أننا سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية، والتطوير الهائل الذي شهده مجال مياه الشرب والصرف الصحي في 7 سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة .

وتابع: «في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نقدم كل أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية، وأيضا تعميق التعاون سواء من خلال التدريب أو الزيارات واللقاءات المباشرة».

‎و أعرب المتدربون عن سعادتهم بزيارة محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية، وتطلعهم إلى المزيد من الزيارات الناجحة وتبادل الخبرات فى مجال تنقية مياه الشرب والإستفاده من الخبرات المصرية في هذا المجال.

‎يذكر أن محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية حاصلة على شهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «tsm»، والتي تعد إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، بما يضمن استمرار عمل المحطة بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

يشار إلى أن تلك الشهادة تُمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات في مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية، والمتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنيه والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.