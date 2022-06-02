بالتزامن مع إطلاق حملة (صحتك دايمًا معاك).. مجموعة مستشفيات كليوباترا تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتيسير حجز مواعيد الكشف لعملائها دون انتظار, وتقديم خدمات رقمية متميزة

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، عن إطلاق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، https://www.cleopatrahospitals.com، بتصميم عصري ومبتكر، وبمواصفات حديثة ومنافسة عالمية، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال تصميم المواقع الإلكترونية على مستوى العالم، لتيسير حصول عملائها على الخدمات الطبية التي تقدمها المجموعة إلكترونيًا بكل سهولة ويُسر.

د. أحمد عز: إتاحة الوصول إلى المعلومات والبيانات عن مجموعة مستشفيات كليوباترا بطريقة أكثر تفاعلية عبر الموقع الإلكتروني الجديد

وأوضحت مجموعة مستشفيات كليوباترا، أن موقعها الإلكتروني الجديد يتيح لعملائها تجربة فريدة حاصه من ناحية الحجز الإلكتروني السريع للكشف بأي من المستشفيات والعيادات التابعة للمجموعة دون انتظار، كما يتيح الموقع الوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية عن كافة البيانات المتعلقة بمجموعة مستشفيات كليوباترا من خلال خطوات سلسة وبسيطة، تضمن الفعالية بما يلبي تطلعات المتعاملين من المرضى وأسرهم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجموعة مستشفيات كليوباترا يأتي بالتزامن مع إطلاق حملة (صحتك دايمًا معاك)، لافتًا إلى أن الحملة ترتكز على مجموعة أهداف أساسية لتيسير حصول عملائها على الخدمات الطبية المتنوعة والمتميزة بصورة رقمية سريعة.

د. أحمد عز: ملف طبي إلكتروني خاص لكل عميل من عملاء مجموعة مستشفيات كليوباترا عبر هاتفه المحمول وبقاعدة البيانات المؤمنة إلكترونيًا للمرضى بالمستشفى

وأوضح الدكتور أحمد عز، أن أهداف الحملة تشمل تسريع عملية حجز المرضى للكشف بأي من المستشفيات التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا دون انتظار وذلك عبر حجز موعد للكشف من خلال موقعها الإلكتروني الجديد، إضافة إلى إنشاء ملف طبي إلكتروني خاص بكل عميل يحمل تاريخه المرضي أو العائلي أو الوراثي يسهل التواصل إليه من خلال هواتفه المحمولة في أي مكان وزمان، كما أنه مسجل إلكترونيًا بقاعدة البيانات المؤمنة للمرضى بمجموعة مستشفيات كليوباترا، إضافة إلى معرفة دورة في الكشف Live queue للحصول على الخدمة الطبية سريعًا دون انتظار.

د. أحمد عز يؤكد جهود مجموعة مستشفيات كليوباترا لتحقيق التميز والريادة في أداء الخدمة الطبية للمتعاملين في مختلف المجالات الطبية بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية

وتابع الدكتور أحمد عز، أن الحملة تأتي تماشيًا مع الجهود المبذولة لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وسعيها الدائم لتحقيق التميز والريادة في أداء الخدمة الطبية لمرضاها، وكذلك حرصها على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها لتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية متقدمة بمختلف وأدق التخصصات الطبية، وتيسير حصول المرضى المترددين عليها.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر وأهم مجموعة مستشفيات خاصة في مصر، تأسست عام 2014، وتعد من أهم 30 سهم في البورصة المصرية، ومجهزة على أعلى مستوى، وتعمل على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لمرضاها.

وتضم مجموعة مستشفيات كليوباترا (مستشفى كليوباترا، مستشفى القاهرة التخصصي، مستشفى الشروق، مستشفى النيل بدراوي، مستشفى الكاتب، مستشفى كوينز، مستشفى بداية، عيادات التجمع الخامس، عيادات الشيخ زايد).