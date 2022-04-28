خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة

يتساءل العديد من المواطنين وتحديداً من ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم عن كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بداية من التقديم على كشف طبي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة لوزارة الصحة والسكان، من أجل التأكد من حالة الإعاقة لدى الشخص.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية

وتستعرض «الوطن» كافة الخطوات التي يجب على مختلف المواطنين من ذوي الإعاقة إتباعها حتى يمكنهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالتالي:

1- يجب في البداية على المواطنين من ذوي الإعاقة أن يدخلوا إلى موقع وزارة الصحة والسكان للمجالس الطبية المتخصصة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الدخول عبر هذا الرابط، وذلك من أجل التقديم على موعد ومكان للكشف الطبي على الشخص المتقدم.

2 - بعد تحديد كل من موعد ومكان الكشف الطبي، تتولى إحدى اللجان الطبية المتخصصة إجراء كشف طبي على الشخص الذي تقدم عبر الموقع المحدد.

3 - بعد انتهاء الكشف الطبي والموافقة على الطلب، تتم بالفعل تحديد نوع إعاقة الشخص وإثباتها.

4 - بعد ذلك يتم إرسال التقرير المثبت به تفاصيل إعاقة الشخص إلى وزارة التضامن الاجتماعي عبر نظامها الإلكتروني.

إجراء وزارة التضامن الاجتماعي لكشف وظيفي على كافة المتقدمين

5 - يقوم الشخص المعاق بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل تحديد كل من موعد مكان ما يُسمى بالكشف الوظيفي.

6 - يتم بالفعل إجراء كشف وظيفي على الشخص المتقدم من أجل التأكد من نسبة إعاقته.

7 - وبعد انتهاء الكشف الوظيفي وتمت الموافقة عليه، يتم على الفور إرسال البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطن ذي الإعاقة إلى شركة مخصصة من أجل طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة وإرسالها للشخص المستهدف.