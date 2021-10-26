مجموعة مستشفيات كليوباترا تقدم الرعاية الطبية لـ«تحدي الجلالة»

مجموعة كليوباترا ترعى سباق تحدي الجلالة للدرجات الهوائية

شاركت مجموعة مستشفيات كليوباترا في رعاية سباق «تحدي الجلالة» للدراجات الهوائية، الذي أقيم صباح يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، وهو أول تحد من نوعه يمتد لمسافة 145 كيلومتراً، بتنظيم من شركة «باور رايد»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقدمت مجموعة مستشفيات كليوباترا الرعاية الطبية لـ«تحدي الجلالة»، من خلال نشر عدد من سيارات الإسعاف على طول مسار السباق، الذي انطلق في الساعة السادسة صباحاً من أمام بوابات العين السخنة، إلى الجلالة الجديدة، وذلك للتعامل مع أي حالة طارئة عل الفور، وذلك من خلال فريق طبي مجهز وقادر على التعامل مع أي ظروف طبية طارئة.

كما قامت المجموعة بتزويد المتسابقين بعدد من التوصيات والنصائح الطبية قبل المشاركة في السباق من خلال فيديوهات توعوية وارشادية من قبل استشاريين القلب والتغذية والعلاج الطبيعي لضمان خروج السباق في افضل شكل طبي يحافظ على صحة المشاركين.

وفي إطار دور مستشفيات كليوباترا لدعم القطاع الرياضي في مصر، قدمت المجموعة عيادات متنقلة للعلاج الطبيعي، لمتابعة المشاركين في السباق، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لجميع المتسابقين، فور انتهاء السباق، بمشاركة نحو 500 متسابق، في الفئة العمرية من 18 إلى 65 سنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، حرص المجموعة على المشاركة في تقديم الدعم للفعاليات الرياضية، من خلال توفير الرعاية الطبية للمشاركين في تلك الفاعليات، لما تتميز به المجموعة من تقديم خدمات طبية متميزة وعلى مستوى من الجودة الفائقة.