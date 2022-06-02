مدبولي يستهل جولته في شرم الشيخ بتفقد أعمال توسعة مطار شرم الشيخ

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التي تتم بالمدينة، في إطار استعداد مصر لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي فيها أواخر العام الجاري.

مدبولي يتفقد مطار شرم الشيخ

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد أعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..