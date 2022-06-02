رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ لتفقد مشروعات استضافة قمة المناخ Cop27

مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك

كتب:

محمد مجدي
10:22 ص | الخميس 02 يونيو 2022
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

اقرأ المزيد:

محمود محيي الدين: انعقاد قمة المناخ يعزز فرص القارة في محاربة الفقر

معيط: تكليف رئاسي بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع «قمة المناخ»

تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء في شرم الشيخ قبل قمة المناخ

«سيوة بتتكلم أخضر».. برنامج ينفذ خلال أيام عيد الفطر لاستقبال قمة المناخ

قبل انطلاق قمة المناخ.. افتتاح مشروعات في شرم الشيخ بقيمة مليار جنيه
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.