المالية: تعزيز التعاون الجمركي مع أشقائنا الأفارقة سعيا لتكامل اقتصادي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بنتائج اجتماعه مع نظيره النيجيري والوفد المرافق له، موجّهًا بتعزيز التعاون الجمركي مع أشقائنا الأفارقة؛ بما يُسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية، لإرساء دعائم الحوكمة وتحفيز الاستثمار، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة البينية، وتحقيق الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأكد الوزير، أنّنا مستعدون لنقل خبراتنا في مجال تطوير وميكنة النظم الجمركية، إلى الدول الأفريقية الشقيقة، إدراكًا لأهمية التوسع في «الحلول التكنولوجية»؛ خاصة أنّها ساعدتنا في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 50% وفقًا لدراسة أُجريت بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا ضرورة استحداث آليات جادة لتبادل الخبرات، واستدامة البرامج التدريبية المصرية المتطورة للكوادر الجمركية الأفريقية.

تجرية مصرية ناجحة لتطوير المنظومة الجمركية

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنّه استعرض في لقائه بوفد من مصلحة الجمارك النيجيرية، التجربة المصرية الناجحة في تطوير المنظومة الجمركية، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأبدي استعداد الجانب المصري لعقد دورات تدريبية للجانب النيجيري وتنمية المهارات الفنية التخصصية من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي بالإسكندرية والقاهرة، باعتباره مركز إقليمي للتدريب بالشرق الأوسط وأفريقيا، على نحو يُمكِّنهم من تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز آليات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي ومكافحة التهرب الجمركي، وتحليل البيانات، وتحديات حماية البيانات الجمركية.

إصدار قانون جديد للجمارك

ولفت إلى تطوير البنية التشريعية بإصدار قانون جديد للجمارك، يُسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، والسماح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى مع تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث جرى استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

تعزيز الحوكمة الجمركية

وأوضح أنّ نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، يُساعد على تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتشجيع الصادرات المصرية، لافتًا إلى أنّنا نستهدف الوصول بتغطية الموانئ المصرية بأجهزة الكشف بالأشعة الحديثة إلى 85% قبل نهاية العام الحالي، على النحو الذى يسهم في تعزيز الحوكمة الجمركية.