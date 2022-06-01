بروتوكول بين البنك الأهلي والحجر الزراعي لتوفير حلول رقمية للمدفوعات

وقَّعَ البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بهدف تسهيل تحصيل كافة المستحقات، نظير الخدمات التي تقدمها إلى العملاء من المصدرين والمستوردين من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

وبحسب بيان صادر عن البنك الأهلي المصري، وقع كل من كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، والدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومحمد جميل رئيس قطاع المبيعات والقنوات البديلة بالبنك، بروتوكول التعاون، في حضور عدد من فرق العمل من الجانبين.

«سوس»: بروتوكول التعاون بين البنك الأهلي والحجر الزراعي.. ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي

من جانبه، قال كريم سوس، إنَّ بروتوكول التعاون يأتي ضمن خطط الدولة لـ التحول الرقمي، لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي كافة احتياجات العملاء، وتحقق مفهوم الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، والتي تتماشي مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والقنوات البديلة، والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأضاف «سوس»، في تصريحاته، أنَّ التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تتيح لكافة عملاء الأخيرة الدفع الرقمي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، بما يتيح لمستخدمي تلك الخدمات إمكانية السداد إلكترونيا، كمرحلة أولي لميكنة الإدارة.

تزايد تعاملات العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ

فيما توقع أن يعمل البروتوكول على تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني، حيث تقبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.

«العطار»: البنك الأهلي أكبر المؤسسات المالية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد كمال العطار، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، والذي ينعكس بالإيجاب على خطة الهيئة من خلال التوسع في عدة مجالات، منها عملية التحصيل والدفع الالكتروني لكافة الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي، وكذلك سداد كافة الرسوم والنفقات إلكترونيا عبر البطاقات البنكية المصدرة من البنك.

وأضاف «العطار»، أنَّ التعاون يأتي في إطار اتجاه الحجر الزراعي نحو تفعيل منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وميكنة كافة الأعمال والخدمات التي يقدمها لعملائه من المصدرين والمستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للحاصلات الزراعية.