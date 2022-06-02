وفد أممي يشيد بـ«دباغة الجلود» في الروبيكي: جودة عالية بمعايير قياسية

استقبلت مدينة الجلود في الروبيكي، وفد رفيع المستوى من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، بهدف دعم وتسريع العمل من أجل الاستدامة وتطوير صناعة الملابس والجلود وتسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي، في إطار الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر، وكان في استقبال الوفد، المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي والعمراني.

إنجازات نقل المدابغ من وسط القاهرة للروبيكي

واستعرض محرز خلال الجولة، أهم الإنجازات التي تحققت من خلال مشروع نقل المدابغ من وسط القاهرة إلى مدينة الجلود بالروبيكي، وأحدث التوسعات بالمدينة ومنطقة استكمال مصانع الغراء والبالغ عددها 40 مصنعا، والتي جرى الانتهاء من مرحلة التشطيبات النهائية بها وكذا منطقة استكمال المدابغ لباقي مستحقي مدابغ مجرى العيون لـ101 مستفيد.

وأكد رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي والعمراني، حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على تنمية وتطوير صناعة الجلود بجميع حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع، بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محليا، وزيادة قيمتها المضافة، ومن ثم زيادة معدلات التصدير، فضلا عن توفير الاحتياجات لتكون مدينة خضراء متوافقة بيئيا طبقا لكل المقاييس البيئية.

الروبيكي على خريطة أسواق الجلود العالمية

وقال رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي والعمراني، إنّ مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، تبوأت منزلة رفيعة على خريطة الأسواق العالمية المنتجة للجلود تامة التشطيب، وأصبحت نقطة انطلاق لتطوير الصناعة الواعدة، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أنّه من المخطط نقل مصانع وورش الجلود على مستوى الجمهورية إلى منطقة مجاورة لمدينة الجلود بالروبيكي، على مساحة 800 فدان، لتصبح أحد أكبر التجمعات العالمية المتخصصة في صناعة الجلود.

وأوضح محرز أنّ الدولة وفرت تمويلا يبلغ 7.2 مليار جنيه لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمراحله الثلاث الأولى والثانية ومحطات المياه والصرف، إضافة إلى المرحلة الثالثة التي تضم «منطقة الـ100 مصنع»، حيث جرى الانتهاء من العمل بها وأصبحت جاهزة للطرح على المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

صادرات دباغة الجلود

ولفت إلى أنّ قطاع دباغة الجلود والمنتجات الجلدية من أبرز القطاعات التي حققت زيادة كبيرة في الصادرات خلال عام 2021 حيث بلغ حجم صادراته حوالي 100 مليون دولار بالمقارنة بعام 2020 بنسبة زيادة بلغت حوالي 65%، كما تضمنت أهم الأسواق التي استقبلت منتجات الجلود والدباغة المصرية خلال العام الماضي الصين وإسبانيا والهند وإيطاليا.

وبحث محرز مع أعضاء الوفد، زيادة سبل التعاون والدعم لهذا القطاع، مشيدا بما تحقق من خلال التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والذي ساهم من خلال الخبرات الإيطالية في عملية نقل المدابغ من منطقة مجري العيون الي مدينة الجلود بالروبيكي، والتعاون من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشاد أعضاء الوفد خلال جولتهم في المدينة، بما تشهده المدينة من تقدم ملحوظ، خاصةً تطور هذا القطاع المهم، والالتزام بالمعايير القياسية بشأن حماية البيئة ومعالجة المخلفات الناتجة عن الصناعة، ما يعد من أهم المعايير اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وتأهيل المدابغ المنتجة للحصول على شهادات الجودة التي دونها لا يمكن الاستمرار باحتلال المكانة التصديرية على خريطة الدول المصدرة.

كما أشاد أعضاء الوفد خلال زيارة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود ومدبغة سرج الحاصلة على شهادة تطبيق معايير الجودة والالتزام البيئي «إل دبليو جي»، بالمنتجات المتنوعة عالية الجودة التي تم تصنيعا بأحدث التكنولوجيا التي وصلت لها هذه الصناعة، وذلك رغم من الظروف الصعبة التي شهدها هذا القطاع مؤخرا، إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا.