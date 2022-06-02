لماذا تخشى روسيا صواريخ هيمارس الأمريكية؟.. قد تغير مسار حرب أوكرانيا

تعتقد أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، أن بإمكانها تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة بل وهزيمتها، لو زودتها الدول الغربية بأسلحة أكثر تطورا وخصوصا الصواريخ بعيدة المدة التي تستطيع الوصول إلى أهداف على مسافات بعيدة وتصيبها بدقة، أو ربما أنظمة صاروخية تستطيع الوصول إلى العمق الروسي لقلب مسار المعركة.

وتقول وسائل إعلام أمريكية إن واشنطن ستمنح كييف صواريخ بعيدة المدى، ولكن بعد أن وعدت القوات الأوكرانية بعدم استخدام هذه الصواريخ في استهداف العمق الروسي، وذلك ضمن أبرز تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

صواريخ «هيمارس» ومسار الحرب الروسية الأوكرانية

مؤخرا كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن مقالا للرأي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أبدى فيه قناعته بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي بالطرق الدبلوماسية، لكن هذه القناعة لا تمنع ضرورة تقديم مساعدات عسكرية وأنظمة صاروخية إلى كييف تمكنها من الوصول إلى أهداف عسكرية روسية على أرض ميدان الحرب في أوكرانيا.

ورغم أن الرئيس الأمريكي لم يحدد اسم المنظومة الصاروخية التي يمكن تقديمها إلى أوكرانيا، لكن مسؤول في البيت الأبيض رجح أن تكون تلك المنظومة هي هيمارس، بحسب ما نقلت شبكة «يورونيوز»، والتي بكل تأكيد يمكنها إحداث تغيرا جوهريا في مسار المعركة.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن هذه المنظومة الصاروخية:

- تتفوق على منظومة الصواريخ الروسية بعيدة المدى

- واحدة من أحدث الإصدارات الصاروخية الأمريكية

- منظومة صواريخ عالية الدقة وتتسم بالدقة الكبيرة

- يبلغ مداها ضعف صواريخ هاوتزر إم 777 التي أرسلتها أمريكا مؤخرا لأوكرانيا

- تستطيع حملة كبسولة واحدة تضم 6 صواريخ موجهة عيار 227 ميلليمتر

- تستطيع كذلك حمل كبسولة واحدة ضخمة تضم صاروخا تكتيكيا

- يتم تحريك وتوجيه هذه الصواريخ إلكترونيا عبر كمبيوتر

- يمكنها إصابة أهداف على بعد 80 كلم بدقة عالية

- هذا المدى يعرض البطاريات الصاروخية الروسية في المقابل للخطر

- يتمتع بنظام تحديد الموقع العالمي جي بي إس

- تستطيع كذلك صواريخ هيمارس الوصول إلى خلف خطوط الخصم

- تساعد على توجيه ضربات أسرع من أنظمة الصواريخ المتعددة السابقة

- الحصول عليها يمنح أوكرانيا الفرصة لضرب الخطوط العكسرية الروسية عبر مسافات محمية

- من المتوقع أن يتم استخدام صواريخ هيمارس في منطقة دونباس

- يقول مراقبون إنها ستغير مسار الحرب لصالح أوكرانيا ضد روسيا

- يعتقد آخرون أنها لن ترجح كفة أوكرانيا لكن على الأقل ستعادلها مع موسكو