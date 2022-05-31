آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.. ماذا يحدث في سيفيرودونتسك؟

قال سيرجي جايداي رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك، اليوم، إنَّ جزءًا من مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا يسيطر عليه بالفعل الجيش الروسي وإن القوات الروسية تتحرك تدريجياً نحو وسط مدينة سيفيرودونتسك، نافيًا في الوقت ذاته التقارير الروسية التي ذكرت أنَّها استولت على المدينة بأكملها، وتحديدًا سيطرة القوات الشيشانية على هذه المدينة وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي تنفي موسكو أي استهداف للمدنيين، إذ أكّدت مرارًا أنَّ هذه العملية العسكرية صممت على نحو يجعلها يتجنب الأهداف المدنية، لكن كييف في المقابل تشكك في ذلك.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.. حقيقة الوضع في سيفيرودونتسك

وقال جايداي إنَّ الوضع معقد للغاية، مضيفا أنه لسوء الحظ، جزء من مدينة سيفيرودونتسك يخضع بالفعل لسيطرة الجيش الروسي، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.

وأوضح المسؤول الأوكراني أنَّه قبل يومين أعلن الروس أنهم استولوا بالفعل على المدينة بأكملها، لكنت ليس هذا هو الحال، قائلا: «هناك رجالنا في المدينة. لا يستطيع الروس التحرك بحرية».

وقال جايداي إنَّه لا يعتقد أن هناك خطرًا من أن تحاصر القوات الروسية سيفيرودونتسك على الرغم من استمرار القتال في المدينة، مضيفَّا أنَّ الروس لا يسيطرون على طريق ليسيشانسك-باخموت ، لكنهم يقصفونه.

محاصرة المدنيين داخل سيفيرودونتسك

وقال المسؤول الأوكراني إنَّ المدنيين محاصرين داخل سيفيرودونتسك وقد توقفت الإمدادات عنه، مضيفا أن ما يقرب من 15 ألف مدني لا يزالون في مدينة سيفيرودونيتسك، والإجلاء معلق الآن بسبب الخطر الذي ربما يواجهونه.

وزعم أن الآلاف الذين بقوا في المدينة يخشون الانتقام أو المذبحة بلا سبب، مضيفًا أن مقاطع الفيديو لسكان محليين يرحبون بالقوات الروسية كانت مشاهد مسرحية غير حقيقية، على حد قوله.

وقال المسؤول العسكري في لوجانسك إنَّ الروس يخططون لعملية عسكرية لتطهير المنطقة المحيطة بسيفيرودونيتسك بكتيبة يتم إطلاقها للتوجه إلى القرى المجاورة مسلحة بقاذفات اللهب الثقيلة «لحرق جيشنا مع السكان المدنيين»، على حد قوله.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. خطوة جديدة من أوروبا بشأن النفط الروسي

في سياق متصل، قال أمين عام المجلس الأوروبي إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس على حظر معظم واردات النفط الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.

ويأتي ذلك مع اشتداد المعركة في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية محاصرة القوات الأوكرانية في منطقتي ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك في لوجانسك.

وأعلن زعماء المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي وافق على حظر 90٪ من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. وسيتمّ حظر نقل النفط الروسي بواسطة الناقلات.