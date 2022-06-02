آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تنتقد إرسال صواريخ هيمارس لكييف

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية أحداث عدة ومتطورة، وخاصة مع دخولها الشهر الرابع على التوالي، وهو الأمر الذي تزايد معه البحث عن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، والتي كان آخرها الحرب الكلامية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جوبايدن، بأنه سوف يزود أوكرانيا بأسلحة ومعدات متطورة من بينها راجمات الصواريخ هيمارس وصواريخ جافلين.

زاخاروفا: كلام زيلينسكي لا وزن له

تصريحات « بايدن» جعلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تعلق على الأمر قائلة خلال مشاركتها في أحد البرامج التليفزيونية حول آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، إنه من المستحيل مناقشة وعود الرئيس الأوكراني بعدم استخدام راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس لاستهدا أهداف ومواقع روسية.

وأضافت «زاخاروفا» خلال برنامج «سولوفيوف لايف» الروسي، صباح اليوم، أنه من الواجب والضروري وجود بيانات حقيقية.

وتابعت «زاخاروفا» أنه في نهاية العام الماضي، طالبت موسكو بضمانات أمنية مكتوبة، مؤكدة أن روسيا أصبحت لا تعتمد على أي تصريحات من زيلينسكي أو القادة الغربيين، واصفة كلامهم بأنه لا وزن لها، مرددة «كلامهم لا وزن له وهم غير مهمين، بالتالي لا يمكن مناقشة أي وعود أو كلمات في السياق، وتحديدا زيلينسكي».

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. وقف الإعانات للاجئين الأوكرانيين

وحول آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أصدرت السلطات البولندية قراراً بوقف بدل الإعانات اليومية للاجئين الأوكرانيين بداية من شهر يوليو الماضي، مع استثناء بعض الحالات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والأمهات المعيلات.

وأرجعت السلطات البولندية قرار وقف بدل الإعانات اليومية إلى تحفيز اللاجئين على العمل ومحاولة التخفيف على موازنة بولندا، وخاصة في ظل استياء الرئيس البولندي من عدم تقديم أي مساعدات أو دعم لبلاده من أجل مساعدة اللاجئين.

ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء العملية العسكرية في فبراير الماضي وحتى الآن في بولندا نحو 3 ملايين لاجئ، وهو رقم يعد كبيرا بالنسبة للسلطات البولندية.