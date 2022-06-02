«الأرصاد»: طقس لطيف في فترات الليل وارتفاع الحرارة مجددا من الأحد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الحارة مستمرة في فترة النهار، إذ تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، وسيكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

منار غانم: في فترات الليل ستكون الأجواء لطيفة

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «في فترات الليل ستكون الأجواء لطيفة تماما على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، ومعتدلة على جنوب البلاد وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وستكون خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس».

وتابعت: «من المتوقع أن يشهد اليوم اعتدالا كاملا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وهو ما يسمح باستمرار أعمال الملاحة والتنزه وتستمر هذه الأجواء حتى يوم السبت، وبداية من اليوم الأحد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع».

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن موجة الطقس شديد الحرارة ستظل مستمرة على محافظات جنوب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، لهذا يجب الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى فترات الذروة من 12- 3 ظهرا، والحرص على تناول الكثير من المياه والسوائل والمأكولات التي تساعد الجسم على مواجهة الجفاف، لتجنب التعرض لضربات الشمس، في تلك الحرارة العالية، خاصة مع زيادة فترات سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.