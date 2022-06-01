الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. راقبوا درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة التى عاشتها البلاد خلال الأيام السابقة، اعتبارا من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك، تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

موعد انكسار بالموجة الحارة

كشفت الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى طقس الليل، سيكون لطيف على شمال البلاد، ومحافظات القاهرة الكبرى، على أن يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث يبدأ الشعور بانكسار الموجة الحارة، مشيرة إلى وجود نشاط الرياح على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، على أن تنشط أيضا، رياح على فترات متقطعة جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 21

مطروح 27 20

السلوم 28 19

سيوة 35 19

بورسعيد 30 20

دمياط 29 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 35 19

السويس 35 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 21

نخل 34 13

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 31 13

الطور 33 23

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 38 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 24

حلايب 32 28

رأس حدربة 31 26