الأرصاد الجوية تحذر محافظات جنوب الصعيد.. ابتعدو عن شمس الظهيرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدن ومحافظات جنوب الصعيد، من استمرار حالة الطقس شديد الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 39-41 درجة مئوية، بسبب استمرار الكتلة الهوائية شديدة السخونة على جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس شديد الحرارة ستظل مستمرة على محافظات جنوب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، لهذا يجب الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى فترات الذروة من 12- 3 ظهرا، ويجب الحرص على تناول الكثير من المياه والسوائل والمأكولات التي تساعد الجسم على مواجهة الجفاف، لتجنب التعرض لضربات الشمس، في تلك الحرارة العالية،خاصة مع زيادة فترات سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

محافظات تواجه طقس شديد الحرارة

- الأقصر 38-25

- أسوان 39-26

- إدفو 42-24

- أبو سمبل 41-26

- الوادي الجديد 38-26

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون حارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومع بداية ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بين 10-14 درجة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على محافظات ومدن جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد أستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 35-21

الإسكندرية 29-20

وادي النطرون 35-20

طنطا 34-20

شبين الكوم 35-20

دمنهور 30-20

بلطيم 29-19

مطروح 27-20

السلوم 29-19

سيوة 36-19

بورسعيد 29-20

دمياط 28-21

الزقازيق 36-21

المنصورة 34-20

الإسماعيلية 36-20

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 33-21

نخل 32-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 30-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 35-27

الغردقة 34-26

مرسى علم 35-25

الفيوم 35-23

بني سويف 35-22

المنيا 35-22

أسيوط 35-23

سوهاج 36-24

قنا 35-25

شلاتين 35-26

أبو رماد 34-25

حلايب 30-23

راس حدربة 29-22