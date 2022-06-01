رغم انكسار الموجه الحارة.. «الأرصاد» تحذر 5 مدن: الحرارة تتخطى 40 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، انكسار حدة موجة الحر، التي أثرت على كافة محافظات مصر طوال الأيام الخمسة الماضية، نتيجة كتلة هوائية شديدة السخونة آتية من صحراء شبة الجزيرة العربية، صاحبتها رياح شمالية شرقية شديدة الحرارة، مع زيادة ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم سيكون حارا خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت الأرصاد الجوية 5 مدن في جنوب مصر، من استمرار موجة الطقس شديد الحرارة، حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 39 و42 درجة مئوية.

5 مدن تواجه موجة الحر اليوم

- الأقصر 41-25

- أسوان 41-26

- إدفو 42-26

- أبو سمبل 42-26

- الوادي الجديد 40-26

ونصحت هيئة الأرصاد باستمرار توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة في ساعات الذروة بتلك المدن.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34-21

الإسكندرية 29-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-21

شبين الكوم 34-21

دمنهور 30-20

بلطيم 29-21

مطروح 27-20

السلوم 28-19

سيوة 35-19

بورسعيد 30-20

دمياط 29-21

الزقازيق 35-21

المنصورة 33-20

الإسماعيلية 35-19

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 34-21

نخل 34-13

نويبع 36-23

طابا 34-22

كاترين 31-13

الطور 33-23

شرم الشيخ 37-27

الغردقة 36-26

مرسى علم 37-25

الفيوم 35-23

بني سويف 35-22

المنيا 35-22

أسيوط 36-23

سوهاج 37-24

قنا 38-25

الأقصر 41-25

أسوان 41-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 40-26

شلاتين 36-26

أبو رماد 35-24

حلايب 32-28

رأس حدربة 31-26