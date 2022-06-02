المغرب يعلن أول إصابة بجدري القرود على أراضيه

أفادت شبكة «سكاي نيوز»عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ التليفزيون الرسمي المغربي أعلن رصد أول إصابة بجدري القرود في المغرب، دون ذكر أي تفاصيل.

جدري القرود

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ جدري القرود ينقل فيروسا إلى الإنسان من خلال طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، لكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

500 إصابة بجدري القرود في العالم

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، أعلن أمس وجود أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في 30 بلدا ليس متوطنا به، لافتا إلى أنّ المنظمة تبحث أسباب الانتشار المفاجئ للفيروس في العديد من البلدان.