الصحة العالمية: نتوقع اكتشاف المزيد من إصابات جدري القرود

توقعت منظمة الصحة العالمية اكتشاف المزيد من إصابات جدري القرود في الدول غير المتوطن بها الفيروس، موضحة أن الظهور المفاجئ للمرض يشير إلى انتقال الفيروس لفتره قبل رصده.

غموض انتشار جدري القرود

وقال، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التحقيقات جارية ، لكن الظهور المفاجئ لجدري القرود في العديد من البلدان في نفس الوقت يشير إلى أنه ربما كان هناك انتقال لم يتم اكتشافه لبعض الوقت.

وأشار إلى أن معظم الحالات المبلغ عنها ضمن اللقاءات الجنسية بين الرجال، ولذلك يجب الحذر، ولا بد أن تعمل هذه المجتمعات على إبلاغ أفرادها بالمخاطر والإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها، بحسب موقع الأمم المتحدة.

الصحة العالمية تحث الدول المتضررة على توسيع نطاق مراقبتها للمرض

وحث مدير الصحة العالمية البلدان المتضررة على توسيع نطاق مراقبتها لتشمل المجتمع الأوسع، منوها إلى أنه مع تطور الوضع، تتوقع المنظمة اكتشاف المزيد من الحالات.

وأضاف: «من المهم أن نتذكر أن أعراض جدري القرود تتحلل من تلقاء نفسها بشكل عام، ولكن يمكن أن تكون شديدة في بعض الحالات».

وتابع: «تواصل منظمة الصحة العالمية تلقي تحديثات بشأن حالة الفاشيات المستمرة لجدري القردة في البلدان الأفريقية حيث يتوطن المرض».

وسجلت إصابات جدري القرود أكثر من 250 حالة في 23 دولة غير متوطن بها المرض.

الصحة العالمية: كورونا لم ينته بعد

وعن تطورات كورونا، قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الوفيات التي تم الإبلاغ عنها تستمر في الانخفاض على مستوي العالم، محذرا من أن هذا قد يكون نتيجة لانخفاض الاختبارات في العديد من البلدان، ولكن في العديد من المناطق في الأمريكتين، ترتفع حالات الإصابة والوفيات، بينما تتزايد الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ وأفريقيا.

وأكد أن الوباء لم ينته بعد ونواصل دعوة جميع البلدان إلى الحفاظ على خدمات الاختبار والتسلسل، لإعطائنا صورة أوضح عن مكان انتشار الفيروس، وكيف يتغير؟