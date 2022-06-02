«الصحة»: عزل مريض جدري القرود يختلف عن كورونا والعلاج يركز على الأعراض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مرض جدري القرود لا يشكل خطرا وأن لقاح الجدري يقي من مرض جدري القرود بنسبة تصل إلى 85% ومعظم المواطنين ملقحين ضد الجدري في مصر منذ فترة كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدري القرود لن يتحول إلى جائحة كفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عزل مريض جدري القرود يختلف عن عزل المصاب بكورونا.

حميات وزارة الصحة لمرض جدري القرود

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حميات وزارة الصحة هي المتخصصة في استقبال أي حالات مصابة بمرض جدري القرود، وفترة العزل المتعلقة بمرض جدري القرود هي 21 يوما، لافتا الى أن بعض الحالات تشفى من المرض بعد 3 أسابيع من تلقاء نفسها والأعراض هي التي تعالج وليس المرض.

وعن أعراض مرض جدري القرود، أكد أن أعراض مرض جدري القرود تتشابه مع مرض الجدري والجدري المائي ولكن ما يميزه فقط هو التهابات الغدة الليفماوية أو تورمها، والأعراض الباقية تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة وحمي وتكسير في العضلات وفقدان الطاقة والحركة.

الكواشف المتعلقة بالكشف عن مرض جدري القرود

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة وفرت الكواشف المعملية المتعلقة بالكشف عن مرض جدري القرود داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وتم توزيع الدليل الإرشادي على الأطباء على مستوى محافظات الجمهورية وتدربيهم عليه لسرعة اكتشاف المرض.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.