«جلاكسو سميثكلاين»: سنتوسع في سوق الدواء المصري الفترة المقبلة

أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين البريطانية لصناعة الدواء، نتائج أعمالها لعام 2021، مشيرة إلى أنها حققت زيادة في صافي أرباحها بقيمة 166 مليون جنيه مقابل 44 مليونا في عام 2020، بزيادة أكثر من 250%.

%60 زيادة في مبيعات التصدير

وسجلت مبيعات التصدير في الشركة زيادة بنسبة 60% لتصل الى 4.3 مليون جنيه، بعد أن كانت 2.7 مليون جنيه عام 2020، كما تحسنت كفاءة إدارة النقدية وترشيد النفقات وأرصدة العملاء، لتسجل تكاليف التمويل انخفاضا بنسبة 41%، والمصاريف التشغيلية انخفاضا بنسبة 17%، ورصيد المدينين انخفاضا بنسبة 8% عن العام الماضي.

الدعم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية

وقال الدكتور محمد الضبابي، العضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر: «نسعى في المستقبل الى الاستمرار في التوسع في المنتجات المقدمة للسوق المصري والذي نتوقع أن يصل عددها إلى 11 عقارا جديدا لتخدم مجالات طبية مختلفة، ونسعى في ظل الدعم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية الذي تشهده البلاد، أن نرفع من معدلات صادراتنا من الدواء. كما سنقوم بإعادة هيكلة وحدات العمل في الشركة».

الشركة مستمرة بالسوق المصرية

وقال كريم حمدي، مدير الشؤون المالية لشركة جلاكسو سميثكلاين، إن الشركة مستمرة بالسوق المصرية في النمو والاتساع بشكل غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع الأرباح على مساهمي الشركة بزيادة قدرها 50% عما كانت عليه في 2020، وذلك بقيمة 0.75 جنيه مصري، على أن تخضع الزيادة المقترحة إلى موافقة المساهمين، وذلك في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية غير العادية.