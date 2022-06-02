اشتعال النيران في سيارة بالإسماعيلية.. «صاحبها فقد مصدر رزقه الوحيد»

تعرضت سيارة «سوزوكي» للاشتعال ظهر اليوم الخميس، جراء ماس كهربائي، على الطريق الدائري بمدخل مدينة الإسماعيلية، دون إصابات بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم ومتابعة الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تعرض سيارة «سوزوكي» تحمل لوحات معدنية رقم «ط ص هـ 1789» للاشتعال أمام جامعة قناة السويس.

السيطرة على النيران

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل.

وانتقل رجال المرور في الإسماعيلية لإعادة فتح الشارع مرة أخرى وإعادة الحركة المرورية بعد تكدس السيارات لحظة اشتعال النيران، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

السائق فقد مصدر رزقه

وقال أقارب مالك السيارة الذي يدعى إيهاب طلبة، مقيم في عزبة روض الصولي التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، إنه يعمل سائقا على السيارة وليس لديه أي وظيفة أخرى.

وأصيب مالك السيارة بانهيار عصبي فور رؤيته اشتعال النيران فيها بالكامل، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلته إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال محمد طلبة، شقيق مالك السيارة، إن شقيقه متزوج ويعول أسرة وله طفلان، وأنه يخرج يوميا للعمل بالسيارة في مدينة الإسماعيلية، لتوفير قوت يومه لأسرته، موضحا أن شقيقه يعمل على السيارة فقط وليس لديه أي مصدر دخل آخر نهائيا، «مفيش مصدر دخل خلاص العربية ولعت وراح المصدر ليس لنا سوى الله».