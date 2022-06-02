العثور على جثة رضيع بجوار مقلب قمامة في الإسماعيلية

عثر أهالي منطقة الوابورات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على جثة طفل رضيع في الأيام الأولى له متوفياً، وملقى بجوار مقلب للقمامة في القرية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع بدون ملابس ملقى بجوار مقلب للقمامة.

انتقال رجال البحث الجنائي

وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، وتبين إلقاء الطفل بعد وفاته قرب إحدى دور المناسبات في منطقة الوابورات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثمان الطفل المتوفى إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فتاة كشفت الجثة

وقال أحد أهالي القرية، إن فتاة تعمل في جمع القمامة صرخت أثناء عثورها على الجثمان، فخرج بعض الأهالي على صراخها ووجدوا الجثة ملقاة في القمامة متغير لونها بشكل كامل.

وأضاف شهود العيان في القصاصين، أنه تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور إلى مكان الواقعة، فيما يناقش رجال المباحث الجنائية بعض الجيران لمحاولة التوصل إلى هوية أسرة الطفل أو والدته.

تفريغ الكاميرات

ويحاول رجال المباحث الجنائية الوصول إلى أي كاميرا موجودة في المنطقة، أو على المنازل لمحاولة التوصل إلى هوية الشخص الذي ألقى جثمان الطفل.

وأكد عدد من أهالي القرية أنهم يستبعدون أن يكون الشخص من أهالي القرية، فيما يناقش رجال المباحث الجنائية الفتاة التي عثرت على الجثمان.