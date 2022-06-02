ليلي كولينز تستعد لتصوير الجزء الثالث من «Emily in Paris»

تستعد الممثلة ليلي كولينز للعودة إلى باريس مرة أخرى، بعد ما أعلنت شبكة «نتفليكس» أنها بدأت العمل على الجزء الثالث من مسلسل «Emily in Paris»، وذلك وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، مرفقة ذلك بصورة من التحضيرات، وعليها تعليق: «عدنا إلى الطاولة معا، وهذا ليس من أجل اجتماع عمل أو حفل عشاء، إنتاج الموسم الثالث بدأ الآن».

ونشرت ليلي كولينز صورة تجمعها مع شريكتها في بطولة المسلسل أشلي بارك، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «لم الشمل في باريس.. فلنبدأ تصوير الموسم الثالث»، وهي نفس الصورة التي أعادت «بارك» نشرها عبر حسابها، معلقة: «هؤلاء الأمريكيون يتجولون في باريس مرة أخرى»، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

انتقدات لـ«Emily in Paris» بسبب التنميط.. وبطلة المسلسل: نسخر من الكليشيهات

وصدر الموسم الأول من المسلسل في أكتوبر 2020، بينما أطلقت الشبكة الموسم الثاني في ديسمبر 2021، وبالرغم أن المسلسل تلقى مراجعات إيجابية بعد طرحه، لكن تعرض لعدد من الانتقادات في فرنسا، حيث أدان العديد من النقاد الفرنسيين المسلسل لتصويره بصورة نمطية سلبية للفرنسيين، وكشفت شبكة «نتفليكس»، في يناير الماضي، عن تقديم جزئين ثالث ورابع من المسلسل.

كوميديا رومانسية

ومن جانبها، علقت بطلة ليلي كولينز على الانتقادات الموجهة للمسلسل في تصريحات سابقة، قائلة: «نحن نقدم كوميديا رومانسية مرحة، ونسخر من الكليشيهات، لكنها كليشيهات جربها الجميع في وقت أو آخر، سواء من وجهة النظر الأمريكية أو من وجهة النظر الفرنسية».

تدور أحداث المسلسل، حول الأمريكية «إميلي» التي تحصل على فرصة للعمل في شركة تسويق فرنسية، وتكافح من أجل النجاح في المدينة الجديدة، ويجب أن تعمل على التغلب على الصدامات الثقافية والحواجز اللغوية في السعي وراء الحب والصداقة والنجاح الوظيفي، ويشارك في بطولته بجانب ليلي كولينز، عدد من الفنانين من بينهم فيليبين لوروا-بوليو، آشلي بارك، لوكاس برافو، وصمويل أرنولد، برونو جويري، وكاميل رزات وويليام أبادي.