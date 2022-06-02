شيرين سيف النصر في أحدث ظهور لها بعد غياب 12 عاما.. تستعد للعودة إلى الفن

بعد 12 عاماً من الغياب، تعود الفنانة شيرين سيف النصر من جديد إلى جمهورها، في أحدث ظهور لها، حيث انتشرت صورة لها جديدة، وخصت جريدة «الوطن» بظهورها الأول من خلالها.

غياب الفنانة شيرين سيف النصر

غابت الفنانة شيرين سيف النصر عن أنظار الجمهور منذ سنوات طويلة، ولكنها عادت مجدداً، ولم تكشف عن تفاصيل عودتها ومشاركتها لصورتها، ولكنها ظلت محتفظة بملامحها الرقيقة التي تعود عليها الجمهور .

مصدر مقرب من شيرين سيف النصر يكشف نيتها للعودة

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين سيف النصر لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي وراء عودتها أنها تفكر في العودة من جديد إلى المجال الفني، وبالفعل تلقت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل، ولكنها لازالت تدرس الأمر.

أخر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل «أصعب قرار»، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل راتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

وتدور أحداثه حول قصة زوجة تعيسة «عبير صبري»، فزوجها «أحمد بدير» رجل ظالم ومتجبر ولا يخشى أحد ولا يراعي حقوق زوجته النفسية والجسدية، وهو ما يجعلها تشعر بحرمان عاطفي شديد، جعلها تخونه مع ظهور شخص في حياتها، أمطرها بالكلمات الناعمة الجميلة.

شائعات طاردت شيرين سيف النصر

ولم يكن ذلك الظهور الأول لـ شيرين سيف النصر، ولكن انتشرت صورة لها في أواخر عام 2019، حيث انتشرت صورة منسوبة للفنانة شيرين سيف النصر، ظهرت خلالها بوزن زائد بشكل ملحوظ، وبدت مختلفة تمامًا عن الصورة المعتادة عنها، خلال أعمالها الفنية السابقة، وهو ما نفته الفنانة، مؤكدة تواجدها بلندن في الوقت الحالي.

ولكن وقتها خرجت الفنانة شيرين سيف النصر تلك التصريحات، ونفت انتساب الصورة المتداولة إليها، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مش صوري.. ومش أنا، لم أحضر جلسة المحاكمة من الأساس، حيث ظهرت سيدة بوزن زائد خلالها رفقة أحد الأشخاص».