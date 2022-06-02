 إصابة 11 عاملا زراعيا بينهم أطفال في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 11 شخص بينهم اطفال بإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال زراعيين وبين سيارة نقل على طريق صدقا السنبلاوين أمام قرية أبو الصير بمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل ووجود مصابين بتمي الأمديد.

تفاصيل حادث الدقهلية

وعلى الفور انتقل العميد محمد محمود مأمور مركز تمى الامديد والمقدم محمد الهلالى رئيس المباحث وقوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة محملة بأنفار يعملون بأرض زراعية تحمل ارقام د ف ق 3561 وسيارة نقل تحمل ارقام ب ط ر 974 مما أدى إلى انقلاب السياره المحله بالانفار فى مياه الترعه الموازيه الرصيف.

المصابين بينهم اطفال

فيما تسبب الحادث في إصابة 11 شخصا بينهم اطفال بإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد القريبة لمكان الحادث لتلقى العلاج اللازم .وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات .