بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بطريق نبروه في الدقهلية

أصيب 11 شخصًا معظمهم طلاب، في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية، وقع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، بالمواجهة على طريق «نبروه - المنصورة»، وهرعت سيارات الإسعاف من مراكز طلخا ونبروه وبلقاس وجمصة، ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج، وانتقلت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق نبروه

تبلغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق «نبروه - المنصورة»، ما أسفر عن وقوع إصابات بين ركاب السيارتين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف من مراكز طلخا ونبروه وبلقاس وجمصة، إلى مكان الحادث، وتبيّن وجود 11 مصابًا جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث للعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم بالمواجهة بين سيارتين

وانتقل ضباط مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن اصطدام سيارة ميكروباص بالمواجهة مع سيارة ربع نقل رقم «د أ ب 9548» نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

أسماء مصابي حادث طريق نبروه

وقال مصدر طبي، إن الحادث تسبب في إصابة كل من: «محمد ب. ا.» من نبروه 45 سنة كدمات، و«نجلاء . إ .ا»، 45 سنة من نبروه بجروح بالوجه، و«إسراء ص. ا.»، 20 سنة، و«مي ر.»، 18 سنة، و« ريم ن. ب.»، 18 سنة، و«إيمان أ. ف.»، 18 سنة، و«يهام ر. م.»، 18 سنة، و«مي ع. م.»، 18 سنة، وجميعهم من قرية الطيبة مركز نبروه، وأصيبوا بكدمات متفرقة.

كما أصيب في الحادث الذي وقع عصر اليوم، كلًا من: «الشحات م. ا.»، 51 سنة من نبروه، بكدمات متفرقة، و«أحمد ع. ا.»، 37 سنة من قرية طنيخ كدمات متفرقة، و«محسب أ. ا.»، 37 سنة من قرية كفر الحصة، وأصيب بفقدان للوعي وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويله للعرض مخ وأعصاب.