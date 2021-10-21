إصابة 7 أشخاص إثر تصادم «تريلا» وميكروباص بالقرب من كوبري أجا في الدقهلية

شهد طريق «المنصورة – القاهرة» بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حادث مروري مروع، نجم عن تصادم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وسيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، بالقرب من كوبري أجا، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي، وتم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لاستكمال العلاج اللازم.

اسماء مصابي حادث الدقهلية

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا، في بيان لها، قبل قليل، أن الحادث أسفر عن إصابة عدد 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم إلى مستشفى أجا المركزي، وهم: «هدى إبراهيم غازي»، 60 سنة، من منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، و«عمر حسن عليوة»، 24 سنة، من مدينة المنصورة، و«محمد سليم محمد»، 18 سنة، من منطقة الأحرار بمحافظة الإسماعيلية، و«علي طارق علي»، 27 سنة، من مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، و«فايز إسماعيل عبد المعطي»، 51 سنة من مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

كما جرى نقل اثنين من المصابين في حادث القليوبية إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لاستكمال العلاج اللازم، وتبين أن الحادث وقع باتجاه «المنصورة - ميت غمر»، بالقرب من مدينة أجا.

ورود بلاغ بوقوع حادث الدقهلية

وتلقى مأمور مركز شرطة أجا إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من كوبري أجا العلوي، على طريق القاهرة، بين سيارة ميكروباص تحمل رقم «د ل أ 4758»، وسيارة نقل ثقيل تحمل أرقام «ق ف ب 8132»، وتجر المقطورة رقم «ق ف ج 6915».

وتحركت الأجهزة التنفيذية بتكليف من هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة أجا، وتوجه أحمد النادي نائب رئيس المركز، إلي مكان الحادث لعمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخلاء الطريق لعودة حركه السير الي طبيعتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

24 ساعة على حادث الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة

جاء حادث التصادم بين سيارة نقل وميكروباص في محافظة الدقهلية، بعد أقل من 24 ساعة من مصرع 19 شخصاً، إثر حادث مماثل على الطريق الدائري الأوسطي، بنطاق مديرية أمن الجيزة.