أخبار الدقهلية.. تعويم المركب المائل ومصرع وإصابة 11 في تصادم بجمصة

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، عدداً من الأحداث الهامة، بعضها كانت أخبارا سعيدة، تتمثل في إعادة تعويم مركب المنصورة المائل، بعد 14 يوماً من ميله في نهر النيل فرع دمياط، وكذلك ظهور سيارات الشهر العقاري المتنقلة، لتقديم خدماتها للمواطنين، وحصول مركز الأورام بجامعة المنصورة علي الاعتماد بالتدريب من الجمعية الأوربية للأورام النسائية على علاج الأورام النسائية.

وجاءت بعض الأخبار سلبية في محافظة الدقهلية، منها إنقاذ شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري «شرنقاش» الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، وكذلك أحال نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس 46 موظفاً بالمحليات للتحقيق، لتغيبهم عن العمل،، بالإضافة إلى مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم على طريق جمصة.

تعويم مركب المنصورة المائل

حالة من السعادة عمت بين العاملين بمركب المنصورة العائم، بعد نجاح إعادة تعويمه، والتي كللت بالنجاح لانخفاض منسوب مياه نهر النيل فرع دمياط عما كان عليه منذ 14 يوماً، وانطلقت الزغاريد في أرجاء المركب، ووصلت حالة الفرح إلى بكاء بعض العاملين في المركب، وذلك بعد محاولات إعادة تعويمه من خبراء المراكب في دمياط وكفر الشيخ وهيئة قناة السويس.

ظهور سيارات الشهر العقاري المتنقلة بالمنصورة

وبدأت سيارات الشهر العقاري المتنقلة العمل في شوارع وميادين مدينة المنصورة، حيث تؤدي كافة أنواع خدمات الشهر العقاري، ويمكن للمواطن أن يحجز الموعد الذي يمكن أن يحضر فيه، وذلك من خلال الرقم الموحد 15999 لمن يرغب في الحصول على الخدمة بالمنزل أو بمقر العمل لكبار السن وكذا الشركات.

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين

ولقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم على طريق «دمياط – كفر الشيخ» الدولي الساحلي، أمام مدينة جمصة، نتيجة عبور دراجة نارية من منفذ غير شرعي، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ربع نقل محملة بالعمال، مما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة 10 آخرين.

إنقاذ شاب حاول الانتحار

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة بعض الصيادين من إنقاذ شاب ألقي بنفسه من أعلي كوبري شرنقاش الجديد، الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، وهي ثاني محاولة انتحار من أعلى كوبري في الدقهلية خلال هذا الأسبوع، بعد محاولة شاب في بث مباشر الانتحار من أعلي كوبري طلخا.

إحالة 46 موظفاً للتحقيق

وأحال عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس 46 موظفا بالوحدات المحلية في قريتي «ديمشلت» و«دموه» للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل في مؤسسات الدولة.

اعتماد مركز الأورام للتدريب

واعتمدت الجمعية الأوربية للأورام النسائية مركز الأورام بجامعة المنصورة شهادة باعتباره مركزا معتمدا لديها للتدريب على علاج الأورام النسائية نظرا لما يتمتع به المركز من إمكانيات مادية وبشرية تمكنه من تقديم التدريب الذي يتوافق مع المعايير الأوروبية.