ياسر الهضيبي: تصريحات أبو عيطة عن الوفد مرفوضة جملة وتفصيلا

رد الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، على تصريحات القيادي العمالي كمال أبو عيطة، عن حزب الوفد، مؤكداً أن بيت الأمة واحدا من أعرق وأهم الأحزاب المصرية عبر التاريخ، وأسسه الزعيم سعد باشا زغلول، لغاية وطنية يعلمها القاصي والدانى، مضيفا: «نود أن نؤكد أنه في الوقت الذي نكن كل الاحترام والتقدير لكل الأحزاب والقوى السياسية في مصر، فإننا لا نسمح بأي محض أو افتراء، يحاول به البعض أن يزج بنفسه وبحزبه بجوار حزب الوفد».

الهضيبي: حزبنا لا يميل للمعارضة الحنجورية أو التنظير

وأكد الهضيبي، أن القيادي العمالي كمال أبو عيطة جانبه الصواب على الإطلاق، في هجومه على حزب الوفد، وحديثه بأن حزب المحافظين ملأ فراغ بيت الأمة، أمر ليس له أساس من الصحة، وهذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا، من الوفد وهيئته العليا وجميع أعضاؤه، موضحا أن حزبنا لا يميل للمعارضة الحنجورية أو التنظير ومعارضة الشو، ولا يخرج ليهاجم دولته في فضائيات أجنبية، الكل يعلم أهدافها ونواياها ضد بلدنا الحبيب مصر.

نختلف حول القضايا ونتفق على الوطن

ولفت المتحدث باسم الوفد، إلى أن الوفد أحد أهم الأحزاب التى شاركت في ثورتي يناير ويونيو، وكان له دور بارز في قيادة جبهة الإنقاذ، واحتضان اجتماعاتها وفعاليتها ضد الإخوان، كما أنه يمتلك هيئتين برلمانيتين في الشيوخ والنواب، يلعبان دور فعال للغاية في تقديم نموذج جيد للمعارضة الوطنية، التي لا تهدف للشو أو للرفض من أجل الرفض، لكنها تؤدي دورها بأمانة وإخلاص لصالح الوطن.

وأوضح الهضيبي، أن الوفد تحت رئاسة الدكتور عبد السند يمامة لديه مشروع حقيقي للحياة السياسية في مصر، ويقدم مردودا جيدا في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن بيت الأمة له رؤية وطنية سيقدمها للحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد عن أي مزايدات ضيقة أو مهاترات، فالكل يختلف حول كل القضايا، لكن يبقى الوفد مثله مثل باقي القوى الوطنية، متفقا حول الوطن.