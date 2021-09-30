«الاتصالات»: مبادرة «بناة مصر الرقمية» تؤهل الشباب لسوق العمل بكفاءة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات ضمن مبادرة «بناة مصر الرقمية»، التي تستهدف بناء جيل جديد من الشباب القادرين على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكفاءة واقتدار.

طلعت: الشباب يتدربون على المهارات الشخصية

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المبادرة تستهدف تقديم جرعات تدريبية عبر منح مكثفة، يدرس فيها المتقدمين ماجيستير عملي، ويتلقون تدريب في كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، كما يتم تدريبهم على المهارات الشخصية والتدريب على المهارات اللغوية للغة الإنجليزية من أجل خلق جيل جديد متكامل المهارات.

توفير مناهج تعليمية مختلفة من الغرب والشرق

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيات مع جامعة أوتوا في كندا، كما تمت إضافة جامعة «بوستك الكورية»، وهي ثالث أفضل جامعة على مستوى العالم، والأولى في قارة آسيا، «نسعى لتوفير مناهج تعليمية مختلفة من الغرب والشرق لكي يتعرفوا على مدارس تقنية مختلفة».

وأكد أنه وبنهاية الفترة التدريبية، سيكون الشباب مؤهلا لنقل ما تعلموه لقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، «هتكون بالنسبة ليهم نقله كبرى من خلال المشروعات التي تتيحها الحكومة، ومن يرغب في السفر أو العمل بمصر فجميعهم يستطيعوا التقدم للمشاركة في المبادرة».