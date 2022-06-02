مشاهد التدخين في الدراما خلال 6 سنوات.. تناقص مستمر و«الكبير أوي» يدعم القضية

أعلن المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات في دراما رمضان 2022، ومقارنتها بالسنوات الماضية.

وأوضح أن محاور التدخين والتعاطي جاءت كالتالي:

محور التدخين

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه تم رصد المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كالتالي:

- عام 2017 كانت نسبة المساحة الزمنية للتدخين 13%.

- عام 2018 كانت نسبة المساحة الزمنية للتدخين 6%.

- عام 2019 كانت نسبة المساحة الزمنية للتدخين 3.7%.

- عام 2020 كانت نسبة المساحة الزمنية للتدخين 4%.

- عام 2021 كانت نسبة التدخين 3.9%.

- عام 2022 كانت نسبة المساحة الزمنية للتدخين 2.9%.

أنواع التدخين في دراما رمضان

أنواع التدخين التي ظهرت في دراما رمضان 2022

- السجائر 70.7%.

- السيجار 13%.

- الشيشة 12.0%.

- بايب 8.3%.

- تدخين إلكتروني 7.0%.

الأعمال الخالية من مشاهد التدخين عام 2022

وأوضح المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الأعمال الخالية من مشاهد التدخين عام 2022 جاءت كالتالي:

- الكبير أوي.

- في بيتنا روبوت.

- المداح.

الأعمال الأقل احتواء على مشاهد التدخين 2022

- مكتوب عليا.

- دايما عامر .

- شغل عالي.

الأعمال الخالية من مشاهد تعاطي المخدرات عام 2022

- الاختيار3.

- في بيتنا روبوت 2.

- المداح.

- مكتوب عليا.

- عودة الأب الضال.

- بيت الشدة.

- رانيا وسكينة.

- النقطة العميا.

المواد المخدرة في دراما رمضان

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن المواد المخدرة التي ظهرت في دراما رمضان جاءت كالتالي:

- الكحوليات 68%

- الحشيش 26%

- الهيروين 9%

- البانجو 3%

المعتقدات الخاطئة في دراما رمضان حول المخدرات

- سلوك اعتيادي

- نسيان الهموم

- خفة الظل

- مسكن للألم

- مساعدة على التركيز.

ولفت الصندوق إلى أن مسلسل الكبير أوي دعم القضية، مشيرا إلى أنه للموسم السادس على التوالي كان خاليا من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، كما دعم مسلسل دنيا تانية القضية من خلال عرض منهجية الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، وعرض تداعيات تعاطي سائق الحافلات المدرسية على الفرد والمجتمع.