«علاج الإدمان» يعلن نتائج المرصد الإعلامي لمشاهد التعاطي بدراما رمضان

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، المؤتمر الصحفى، اليوم، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2022، كما يقوم الصندوق بتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات فى مسلسلات رمضان 2022.

%4 متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية

ولفت الصندوق فى تقرير له، إلى أن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4 %، بينما كانت مشاهد التعاطى تمثل 1.5%، مشيرا إلى أنه تم التواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التى تم إطلاقها مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة، ما أدى إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.

نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 95%

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سنويا، تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطى فى المجتمع المصرى، لافتا إلى أن نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 95% مقارنة بـ5% من الإناث.

ولفت فى تقرير له إلى أن الفئة العمرية من 21-30 سنة النسبه الأكبر بنسبة 43,33% يليها الفئه العمرية من 31ـ 40 سنه نسبة 36.3 % ، بينما تشير البيانات إلى تدنى سن التعاطى إلى أقل من 15 سنه بنسبة 13.6%.

طلبات العلاج بلغت 140 ألف مريض خلال 2021

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن طلبات العلاج بلغت 140 ألف مريض خلال 2021 بعد أن كانت 35ألف مريض خلال 2014 ، لافتا إلى زيادة نسبة المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 5% من اجمالى عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن"16023” بعد ان كانت 1% خلال عام 2014 .