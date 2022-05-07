مربوحة ونفادي ونور خالد النبوي.. وجوه جديدة تألقت في دراما رمضان

في كل عام ومع انتهاء حلقات مسلسلات دراما رمضان تظهر مجموعة من الوجوه الفنية الشابة التي تترك أثرًا مع الجمهور والمشاهدين، منهم من يستمر ويحقق نجومية كبيرة بعد ذلك ويتمّ وضعه تحت ميكروسكوب المخرجين وصناع الدراما، ومنهم من لا يحالفه الحظ، ومن ضمن هذه الوجوه الرابحة الفنانة هاجر أحمد التي ظهرت بشخصية «مربوحة» والفنان الشاب نور خالد النبوي.

مربوحة في الكبير أوي

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مربوحة ونفادي وطباظا.. الوجوه الجديدة تتألق في دراما رمضان».

وجوه استثنائية خلال الموسم الدرامي

وشهد موسم دراما هذا العام مجموعة من الوجوه الاستثنائية التي سيكون لها تواجدا كبيرا في الفترة المقبلة، ففي الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي مثل مربوحة التي حققت نجاحا كبيرا فقد تصدرت التريند وتعلق الجمهور بها.

نور خالد النبوي في راجعين يا هوى

وشهد المسلسل أيضا، تألق الفنان حاتم صلاح في شخصية نفادي، وتحديدا في مشهد لعبة السبيط، وحقق الممثل الشاب عبدالرحمن حسن نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية «طبازة».

وشارك ببطولة مسلسل «الكبير أوي»، نفس فريق العمل الذي شارك بالأجزاء السابقة بخلاف استبدال دور «هدايا» التي كانت تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم.

وفي مسلسل راجعين يا هوى، ظهر الفنان نور خالد النبوي في تجربته الدرامية الثانية بعد ظهوره في العام الماضي بمسلسل الاختيار 2، وحقق نجاحًا كبيرًا ولفت أنظار الجمهور في الدور الذي جسّده.

عمرو جمال في مسلسلين

والفنان الشاب عمرو جمال شارك في تجربتين خلال الموسم الدرامي في رمضان وهما «سويتس بالعربي» مع آسر ياسين وأحمد داوود، ومسلسل «مين قال» الذي ظهر فيه بدور «طايل».