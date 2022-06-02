«كابونجا» يستعد لرقم قياسي جديد بسحب 6 عربات مترو الثلاثاء

يستعد المصارع المصري، أشرف كابونجا، لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بسحب عدد من عربات مترو الأنفاق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، داخل إحدى ورش شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال «أشرف كابونجا»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إنه يجري خلال الفترة الحالية أعمال التدريب داخل الورش، لسحب قطار مترو الأنفاق، بإجمالي 6 عربات، بوزن يصل إلى 220 طناً، وأضاف أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية طلبت منه استعدادات خاصة، وأرقام محددة في الوزن يتم سحبها، لكسر الرقم القياسي المسجل حالياً.

تجربة ناجحة بورش المترو الخميس

وأضاف «كابونجا» أنه أجرى قبل قليل، عدة اختبارات لضمان تنفيذ عملية السحب وإزالة أي معوقات خلال تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أنه يقوم بعدة تدريبات يومية على مدى الأسبوع الجاري، تمهيداً لعملية السحب المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعد قيامه بسحب 4 عربات قبل شهر تقريباً.

«كابونجا» يدخل «جينيس» بسحب 15 طناً بأسنانه

ونجح «أشرف كابونجا»، في وقت سابق قبل نحو شهرين، في دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بقيامه بسحب سيارة نقل بحمولة تجاوزت 15 طناً بأسنانه، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم شخص هندي.

ويسعى المصارع المصري، خلال الفترة الحالية، لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بسحب قاطرة بحرية تابعة لهيئة قناة السويس، بوزن يتجاوز 700 طن بأسنانه، في المياه.

وأكد «كابونجا» أنه يواصل استعداداته بتنفيذ العديد من عمليات السحب، لتسجيلها في موسوعة «جينيس»، مشيداً بجهود وزارة النقل والهيئة العامة لمترو الأنفاق وهيئة قناة السويس، في مساعدته لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، كما ناشد وزير الشباب والرياضة دعمه ومساعدته خلال الفترة الحالية، لتنفيذ أكبر قدر من الأرقام القياسية تحت مظلة الشباب والرياضة.