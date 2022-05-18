كابونجا يستعد لسحب مترو الأنفاق غدا: بتمرن على «قاطرة» وزنها 700 طن

قال أشرف كابونجا، لاعب المصارعة وبطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنّه ينفذ عملية سحب مترو الأنفاق بشروط جديدة، غدا الخميس في إحدى ورش شبرا الخيمة، لافتا إلى أنّ عملية السحب الأولى لم يتم تسجيلها في جينيس، نظرا لطلب الموسوعة زيادة عدد العربات لكسر الرقم القياسي الموجود حاليا.

وأضاف «كابونجا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يتدرب بشكل يومي ومستمر ليلا ونهارا، ويسعى لزيادة التدريبات البدنية وقوة التحمل، لسحب المترو خلال الساعات المقبلة.

كابونجا: تدريبات ليلا ونهارا ونظام غذائي

وأوضح المصارع المصري، أنّ التدريب مقسم على 3 مرات يوميا صباحا وظهرا ومساءً، فضلا عن اتباعه نظام غذائي لمد الجسم بالبروتين اللازم له خلال فترات التمرين القريبة من بعضها، لافتا إلى أنّ عملية سحب مترو الأنفاق هذه المرة ستكون لـ6 عربات بدلا من 4، لزيادة الوزن والحمولة، حسب ما طلبته موسوعة جينيس لكسر الرقم القياسي الموجود حاليا.

كابونجا: أتدرب على سحب سفينة 700 طن بأسناني

وقال كابونجا، إنّ يتدرب في الوقت الحالي داخل هيئة قناة السويس، لسحب قاطرة سحب عملاقة بأسنانه يتجاوز وزنها 700 طن، موضحا أنّه نفذ محاولة صعبة خلال اليومين الماضيين لسحب قاطرة 700 طن بالأسنان، رغم وجود رياح شديدة في منطقة وجود القاطرة، كما أنّه مستمر في التدريبات لحين تحديد موعد نهائي لسحبها.

وتقدم كابونجا، بالشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء وسام الدياسطي، مدير مكتبه، واللواء سعيد الشوربجي، واللواء خالد العزازي، مستشاري الفريق للأمن، وقيادات هيئة قناة السويس، لمساعدتهم له على إتمام عملية السحب.