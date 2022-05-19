«التصريحات» تؤجل تحدي كابونجا مع مترو الأنفاق «أسبوع»: بتدرب لحد ما الورق يخلص

قال المصارع أشرف كابونجا، إنّه جرى تأجيل عملية سحب مترو الأنفاق للمرة الثانية، لحين انتهاء التصريحات من وزارة النقل، موضحا أنّه مستمر في التدريبات اليومية بسحب السيارات، لحين وصول الموافقة على سحب 6 سيارات من عربات المترو الخميس المقبل.

وأضاف كابونجا لـ«الوطن»، أنّه نجح في سحب مترو الأنفاق في المرة الأولى بـ4 عربات، وجرى تحريكهم من مكانهم لنحو 10 أمتار، إلا أنّ موسوعة جينيس للأرقام القياسية طلبت مواصفات أخرى.

كابونجا: جينيس طلبت شروطا خاصة

وأوضح كابونجا، أنّه سيسحب 6 سيارات من مترو الأنفاق في المرة المقبلة، لكسر الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس، ولضمان تسجيل الرقم باسم مصر من جديد، ما يصعّب عملية كسره.

كابونجا: أستعد لسحب قاطرة في قناة السويس بأسناني

ويستعد كابونجا خلال الفترة الحالية، بالتدريب على سحب قاطرة بوزن 700 طن بأسنانه، حيث تتم التدريبات داخل ورش هيئة قناة السويس، قائلا: «أجرينا تدريبين على سحب السفينة، الأول كان ناجح تماما، ونجحت في سحب السفينة بأسناني، والآخر لم يكتمل بسبب حركة الرياح خلال اليومين الماضيين، وأنا مستمر في التدريب».

وأشار كابونجا إلى أنّه ينتظر موافقة الفريق أسامة ربيع، وتحديد موعد نهائي لعملية السحب، تمهيدا لكسر الرقم الموجود في موسوعة جينيس، وتسجيل الرقم باسم مصر، ليصبح الرقم الرابع المسجل باسمه خلال عام واحد.