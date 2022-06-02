مدبولي يتفقد مشروعات فندقية بشرم الشيخ: نخطط لإبهار العالم بـCOP27

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين المرافقين له، خلال جولته في مدينة شرم الشيخ، عددا من المشروعات الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها بها في منطقة نبق.

مشروع لجذب مليوني سائح إلى شرم الشيخ سنويا

وخلال جولته بمنطقة نبق، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المستثمر السياحي، ناصر عبداللطيف، بشأن أحد المشروعات السياحية التي تنفذها شركته «راداميس للفنادق والمنتجعات السياحية» بمدينة شرم الشيخ، المقرر أن يضيف 1200 غرفة سياحية جديدة، إلى جانب 27 فيلا فندقية، في إطار العمل على زيادة طاقة الاستيعاب الفندقية في المدينة، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، موضحا في الوقت ذاته أنّه من المتوقع أن يسهم المشروع في جذب نحو مليوني سائح سنويا.

وخلال حديثه عن المشروع الجديد، وجّه المستثمر ناصر عبداللطيف، الشكر لرئيس الوزراء، على سعي الحكومة الدؤوب لحل وإزالة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال السياحة، خاصة أنّ المشروع الجديد واجه بعض التحديات، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على حلها، في ضوء حرص الحكومة على سرعة تنفيذ العديد من المشروعات الفندقية والسياحية.

المشروع الفندقي الجديد

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المشروع الفندقي الجديد الذي تنظمه شركة كليوباترا بمدينة شرم الشيخ، وقال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، مالك المشروع، إنّ المشروع سيضيف 198 غرفة فندقية جديدة، ومن المقرر تشغيله قبل مؤتمر تغير المناخ، لافتا إلى أنه تم إقامة نفق يربط بين فندق كليوباترا القائم حاليا والفندق الجديد.

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وكذا مختلف المشروعات الأخرى، لدفع العمل بالمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

واختتم رئيس الوزراء الجولة، بالتأكيد أنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل كل المساعي الممكنة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية، لإخراج الحدث العالمي في صورة مبهرة للعالم، وبما يمكن من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة، ويتطلب تنسيق كل جهود الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك.