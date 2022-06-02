مشاهير يدعمن آمبر هيرد بعد خسارتها أمام جوني ديب: «مزحة سخيفة»

حرص عدد كبير من المشاهير حول العالم على إعلان دعمهم للنجم الأمريكي جوني ديب، بعد الحكم لصالحه في قضية التشهير التي رفعها على زوجته السابقة آمبر هيرد، وأقرت هيئة المحلفين بأنها مذنبة وألزمتها بتعويضات بلغت 15 مليون دولار، تم تخفيضها بعد ذلك لـ 10 ملايين و350 ألف دولار بسبب قوانين ولاية فيرجينيا التي تضع حدًا أقصى لـ «التعويضات العقابية».

وأمام موجات الدعم العاتية التي شهدها جوني ديب، حرص عدد من المشاهير أيضًا على دعم الممثلة الأمريكية بعد الحكم ضدها، مساء أمس، وكانت من بينهم الممثلة الكوميدية آمي شومر، والتي وصفت الحكم بـ «مزحة قذرة»، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ استعانت بكلمة للناشطة النسائية الأمريكية جلوريا ستاينم، جاء فيها: «أي امرأة تختار التصرف كإنسان كامل يجب تحذيرها من أن جيوش الوضع الراهن ستعاملها على أنها مزحة قذرة».

ليندسي لوهان تدعم آمبر هيرد

بينما قالت الكاتبة والمدونة الأمريكية ميجان ماكين مقدمة برنامج «The View»، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إن حركة «MeToo» قد ماتت، بينما اكتفت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان بإعادة نشر البيان الذي أصدرته آمبر هيرد بعد الحكم مباشرة، ووضعت عليه «رمز» يدين تصليان.

آمبر هيرد تنتقد حكم المحكمة في قضيتها ضد جوني ديب

وأصدرت آمبر هيرد بيانًا بعد فوز جوني ديب بدعوى التشهير ضدها، معربة عن خيبة أملها من الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين، قائلة: «خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات، أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كاف للوقوف في وجه القوة والتأثير والتأثير غير المتكافئين لزوجي السابق، أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات، إنها نكسة».

وتابعت:«إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتحدث وتتحدث علانية، للعار والإهانة».