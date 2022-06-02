جوني ديب لن يحصل على التعويض المقرر بـ 15 مليونًا.. تعرف على السبب

احتفى النجم الأمريكي جوني ديب وجمهوره حول العالم بالحكم القضائي لصالحه في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد وطالب فيها بتعويض يصل لـ 50 مليون دولار، واستمرت جلسات المحاكمة على مدار 6 أسابيع متواصلة تم الاستماع فيها لعدد من الشهود والاطلاع على عدد من الصور والوثائق لكلا الطرفين.

إجمالي تعويضات جوني ديب

وأصدرت هيئة المحلفين حكمًا بتعرض جوني ديب للتشهير من قبل زوجته السابقة، ووضعت تعويضًا يبلغ 10 ملايين دولار بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار تعويضات عقابية، ولكن تم تخفيض المبلغ إلى 350 ألف دولار، لأن قانون ولاية فيرجينيا الأمريكية يضع حد أقصى للتعويضات العقابية لا يتجاوز الـ 350 ألفًا، وعندما يُطرح من المبلغ المليوني دولار التي تم الحكم بدفعها لـ «هيرد»، يقل إجمالي مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه النجم الأمريكي ليصل لـ 8 ملايين و350 ألف دولار، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

وبعد أقل من ثلاثة أيام من المداولات، حكمت هيئة المحلفين لصالح جميع دعاوى التشهير الثلاثة التي قدمها «ديب» ضد «هيرد»، ووجدت أنها اتهمته زوراً بالعنف المنزلي، بينما فازت آمبر هيرد بواحدة فقط من ثلاث دعاوى مضادة لزوجها السابق، والتي تتعلق بتصريحات أدلى بها محامي «ديب» تشير إلى أنها وأصدقاؤها نهبوا شقتهم قبل استدعاء الشرطة، وحصلت على مليوني دولار كتعويضات من أصل 100 مليون دولار كانت تسعى إليها في دعواها، بينما لم تحصل على أي تعويض عقابي.

آمبر هيرد ملزمة بدفع 10 ملايين دولار وتسعى لاستئناف الحكم

وتعتبر هيرد ملزمة بدفع 10،350،000 دولار، بالإضافة إلى رسوم الفائدة على مدار مدة المحاكمة، وقالت المتحدثة باسم هيرد، ألافير هول، لصحيفة «نيويورك تايمز» إنها تخطط الآن لاستئناف حكم هيئة المحلفين، على الرغم من أنه ليس من الواضح على أي أساس تسعى إلى القيام بذلك، لأن للحصول على استئناف يحتاج إلى إثبات وجود أخطاء في المحاكمة، أو في قراءة رئيس المحكمة للقانون.

وشهدت جلسة النطق بالحكم حالة من الترقب، إذ أغفل أعضاء هيئة المحلفين إكمال الأوراق بشكل صحيح، ولم يحددوا مبالغ التعويضات في القضية، وطلبت القاضية بيني أزكاريت منهم العودة إلى غرفة المداولات، قائلة: «أريد أن أعيد الاستمارات إليكم، أنتم في حاجة إلى ملء التعويضات، يجب أن يكون دولارًا واحدًا على الأقل مهما كانت الأضرار، بينما يمكن وضع صفر في التعويضات التأديبية»، وذلك قبل أن يعودوا لإعادة النطق بالحكم.