أول تعليق لـ جوني ديب بعد فوزه على آمبر هيرد: الحقيقة لا تموت أبدا

أعرب جوني ديب، عن سعادته البالغة، بعد فوزه في القضية الشهيرة ضد آمبر هيرد، التي استمرت 6 أسابيع، إذ حصل على حكم باستحقاق تعويض من طليقته، بقيمة 15 مليون دولار، بتهمة التشهير.

حياتي تغيرت في غمضة عين

قال جوني ديب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب فوزه في قضيته مع آمبر هيرد، «قبل ست سنوات، تغيرت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين إليّ، وأيضًا حياة الأشخاص الذين دعموني وآمنوا بي لسنوات عديدة إلى الأبد، كل ذلك في غمضة عين.. تم توجيه ادعاءات كاذبة وخطيرة وجنائية إليّ عبر وسائل الإعلام، ما أدى إلى وابل لا نهاية له من المحتوى البغيض، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات ضدي».

الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة

أضاف جوني ديب، في أول تعليق له، «لقد سافر بالفعل حول العالم مرتين في غضون نانو ثانية، وكان له تأثير زلزالي على حياتي وحياتي المهنية، وبعد ست سنوات، أعادت لي هيئة المحلفين حياتي.. أنا حقا بالتواضع.. قراري متابعة هذه القضية، وأنا أعلم جيدًا ذروة العقبات القانونية التي سأواجهها والمشهد العالمي الحتمي في حياتي، لم يتخذ إلا بعد تفكير عميق، منذ البداية، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة».

وتابع جوني ديب، «قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي.. أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرًا، لقد غمرني، وما زلت غارقا في الحب المتدفق والدعم الهائل واللطف من جميع أنحاء العالم.. آمل أن يكون بحثي عن الحقيقة قد ساعد الآخرين، رجالًا ونساءً، ممن وجدوا أنفسهم في وضعي، وألا يستسلم أولئك الذين يدعمونهم أبدًا، كما آمل أن يعود الموقف الآن إلى البراءة حتى تثبت إدانته، سواء داخل المحاكم أو في وسائل الإعلام.. أود أن أشيد بالعمل النبيل الذي قام به القاضي والمحلفون وموظفو المحكمة والعمدة الذين ضحوا بوقتهم للوصول إلى هذه النقطة، وإلى فريقي القانوني الدؤوب والثابت الذي قام بعمل غير عادي في مساعدتي الحقيقة، لم يأتِ الأفضل بعد وبدأ فصل جديد أخيرًا.. الحقيقة لا تموت أبدا».