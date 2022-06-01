جوني ديب بعد الحكم على آمبر هيد: المحلفون أعادوا لي الحياة

علق الممثل الأمريكي جوني ديب، على الحكم الصادر قبل قليل، ضد طليقته الممثلة آمبر هيد، بتغريمها 15 مليون دولار، قائلا على إنستجرام: إن المحلفون أعادوا لي الحياة، وذلك حسبما نقلت «العربية نت» في نبأ عاجل، فيما يتعلق بقضية جوني ديب وآمبر هيرد، التي شغلت الرأي العام على مدار ما يزيد على شهر ونصف.

تعليق جوني ديب في مقابل تعليق آمبر هيرد

في مقابل تعليق جوني ديب السالف على الحكم، قالت طليقته آمبر هيد على تويتر: الإحباط الذي أعيشه اليوم، لا يوصف بالكلام، مضيفة في بيان: أن العنف ضد المرأة، يجب أن يأخذ على محمل الجد، حسب قولها.

وقالت زوجة جوني ديب السابقة، إنها ستقدم طلب استئناف للحكم لتقليل مبلغ التعويض البالغ 15 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن تفاصيل الحكم الصادر اليوم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، تضمنت أيضا حكما بتغريم جوني ديب مبلغ 2 مليون دولار، وذلك لما وصفته المحكمة بتشهيره بزوجته السابقة آمبر هيرد.

وكانت هيئة محلفين بمحكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، قد استمعت الجمعة الماضية إلى المرافعات الختامية في قضية جوني ديب وامبر هيرد المثيرة للجدل بين نجمي السينما والزوجين السابقين. وبعد بضع ساعات من المداولات قرر المحلفون استئناف عملهم وإصدار الحكم النهائي بعد عطلة نهاية الأسبوع التي وافقت في الولايات المتحدة يومي السبت والأحد الماضيين.

جوني ديب: مقال آمبر هيد أضر بحياتي المهنية

وكان جوني ديب، رفع دعوى تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، بسبب مقال رأي نشرته في صحيفة واشنطن بوست عام 2018، أشارت فيه إلى أنها تعرضت للعنف المنزلي على يد زوجها السابق.

وقال جوني ديب، الذي كان يسعى للحصول على تعويض 50 مليون دولار، إن المقال أضر بحياته المهنية، ونفى مزاعم الانتهاكات.

وطالبت هيرد في المقابل بـ100 مليون دولار من زوجها السابق، بعد أن أدلى محاميه بعدة تصريحات إعلامية، وصف فيها ادعاءاتها آمبر هيرد بأنها كاذبة.

وحظيت قضية جوني ديب وأمبر هيرد، التي بدأت في 12 أبريل الماضي، باهتمام وتغطية إعلامية واسعة، وذلك بالرغم الحرب في أوكرانيا، وعمليات إطلاق النار الجماعية المتعددة، التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية