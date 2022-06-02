«فودة»: زيارة «مدبولي» لشرم الشيخ لمتابعة تنفيذ المشروعات

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الخميس، جاءت لمتابعة المشروعات التي بجري تنفيذها على أرض مدينة السلام، في إطار تحويلها إلى مدينة خضراء، استعداداً لقمة المناخ في نوفمبر المقبل.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الهدف من الزيارة هو دفع عجلة العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة السلام، في إطار الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة استغرقت عدة ساعات، استمع فيها رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى شرح حول المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً في المدينة، وأبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، وتطوير منطقة «الرويسات».

أعمال التطوير في منطقة «الرويسات»

وقال محافظ جنوب سيناء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير الرويسات خلال زيارته للمنطقة العام الماضي، مشيراً إلى أنه جرى وضع مخطط التطوير، الذي يشمل مناطق سكنية مختلفة، وخدمات تعليمية وصحية وتجارية، ومناطق حرفية وصناعية، ومواقف نقل جماعي، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية، ومناطق خضراء وتشجير، فضلاً عن إقامة منطقة الخدمات الحكومية وغيرها، بجانب الطرق وخطوط المياه والغاز والمحاور الرئيسية.

وتابع «فودة» أنه جرى إزالة كافة التعديات الموجودة بالرويسات، ووضع مخطط تطوير الطرق بالكامل، بالاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجرى نقل الكابلات والمرافق الحيوية من أجل تنفيذ أعمال التطوير.

115072 متراً مربعاً لإقامة هناجر الخردة

وأكد اللواء خالد فودة أن المخطط العمراني لمنطقة الرويسات جرى دراسته لمدة عامين، وتقرر نقل بعض الأنشطة خارج الكتلة السكنية في الرويسات، وهي تجارة الخردة أو مخلفات الفنادق والقرى السياحية، حيث تم إقامة منطقة «هناجر» تبعد عن الرويسات قليلاً، على مساحة 27.3 فدان، أي ما يعادل نحو 115072 متراً مربعاً، موضحاً أن عدد الهناجر التي تم إنشاؤها يبلغ 33 «هنجر».

وقال إنه جرى الإعلان عنها، ونقل التجار إليها، بعد تطبيق الشروط والضوابط الخاصة بالتخصيص للتجار، موضحاً أن الرويسات سوف تصبح من أفضل الأحياء بمدينة شرم الشيخ، والتي تضم وحدات سكنية مختلفة ومنازل بدوية ومرافق ومدارس للتعليم الأساسي والثانوي ومعاهد فنية، إضافة إلى مستشفى عام وخدمات صحية وحكومية وأمنية، فضلاً عن إنشاء مسجد وكنيسة وسنترال بها.

رافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته لمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.