محافظ جنوب سيناء: مخطط زمني للانتهاء من تطوير الرويسات في 2022

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مشروع تطوير منطقة الرويسات من المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب زيارته للمنطقة في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى وضع مخطط زمني للانتهاء من أعمال التطوير العام المقبل.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعمال بدأت بالفعل، وجرى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتحديد المسارات الجديدة لكل المرافق والخدمات، حتى لا تتعارض مع الشوارع والمحاور الجديدة.

إنشاء 120 بيتا بدويا

وأشار اللواء خالد فودة إلى اختيار موقع في الرويسات لإنشاء 120 بيتا بدويا من تنفيذ جهاز التعمير ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إذ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون أعمال التطوير ضمن المبادرة التي تستهدف الارتقاء والتطوير لكل المناطق المحرومة وغير المنظمة.

وأضاف أن أعمال الرفع المساحي للإسكان البدوي انتهت، وجرى تحديد الموقع المقترح، وقام المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء بالبدء في طرح المشروع على الشركات لتنفيذه في أسرع وقت.

وقال إنه عقد، الأسبوع الماضي، لقاء مع الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية للانتهاء من تسكين الوحدات السكنية في الرويسات، وعددها 496 وحدة كاملة المرافق.

انطلاق شعلة الأولمبياد

من جانبه، قال اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أنه في إطار دعم الدولة للرياضة وتوجيه الشباب في المحافظات، لا سميا طلاب الجامعات، بهدف زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية، قام أمس بإطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بديوان عام محافظة جنوب سيناء بحضور محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وأضاف أن جنوب سيناء تشارك في المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بقائمة تضم نحو 2700 لاعب ولاعبة من سن 15 إلى 25 عاما، وبمشاركة طلاب وطالبات المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة، حيث ستقام المنافسات في العديد من الألعاب الرياضية مثل (تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم، الملاحة الرياضية، كرة السرعة)، وستقام المرحلة النهائية للأولمبياد لتحديد الفائزين بمدينة أسوان.